Ужгород відновить виступи у Другій лізі

Футбольний клуб Ужгород оскаржив рішення комітету атестації клубів Української асоціації футболу та у наступному сезоні буде представлений у чемпіонаті Другої ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

Нещодавно УАФ відхилила заявку Ужгорода та Титана. Клуби оскаржили дане рішення. Закарпатці виграли апеляцію, а щодо Титана інформації наразі немає.

Нагадаємо, Ужгород, який у сезоні-2021/22 був представлений у Першій лізі, призупинили свої виступи після російської агресії. Клуб скористався правом узяти паузу в чемпіонатах України й не втратити професійний статус.

У наступному сезоні в чемпіонаті Другої ліги візьмуть участь 23 клуби, які будуть розділені на дві підгрупи за регіональним принципом.