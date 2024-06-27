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Ужгород відновить виступи у Другій лізі

Олександр Булава — 27 червня, 22:48
Ужгород відновить виступи у Другій лізі

Футбольний клуб Ужгород оскаржив рішення комітету атестації клубів Української асоціації футболу та у наступному сезоні буде представлений у чемпіонаті Другої ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

Нещодавно УАФ відхилила заявку Ужгорода та Титана. Клуби оскаржили дане рішення. Закарпатці виграли апеляцію, а щодо Титана інформації наразі немає.

Нагадаємо, Ужгород, який у сезоні-2021/22 був представлений у Першій лізі, призупинили свої виступи після російської агресії. Клуб скористався правом узяти паузу в чемпіонатах України й не втратити професійний статус.

У наступному сезоні в чемпіонаті Другої ліги візьмуть участь 23 клуби, які будуть розділені на дві підгрупи за регіональним принципом.

Чемпіонат України, Друга ліга Українська асоціація футболу (УАФ) Ужгород

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