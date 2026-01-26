Аматорський клуб з Львівщини претендує на участь у Другій лізі

Футбольний клуб Миколаїв, що виступає у чемпіонаті України серед аматорів та у Прем'єр-лізі Львівщини, проходить атестацію на участь у змаганнях Другої ліги.

Про це в інтерв'ю Sportarena розповів головний тренер команди Андрій Гурський.

37-річний фахівець зазначив, що керівники клубу відвідали Будинок футболу у Києві, де отримали побажання та вказівки від представників УАФ.

"Усе це робиться для того, щоб, і юридично, і технічно футбольний клуб Миколаїв мав можливість уже наступного року брати участь в іграх Другої ліги. Проте є й інші моменти, адже це вже зовсім інший процес, над яким ми також працюємо", – розповів Гурський.

Після першої частини чемпіонату України серед аматорів Миколаїв посідає третє місце у турнірній таблиці групи 1. В активі представника Львівщини 18 здобутих балів у 10 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що на участь у Другій лізі сезону-2026/27 атестуються шість аматорських клубів.