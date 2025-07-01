Ексфутболіст Барселони покинув Лідс

Колишній футболіст Барселони Хуніор Фірпо покинув англійський Лідс на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 28-річного домініканця завершився контракт, який був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили не продовжувати угоду.

Раніше була інформація, що гравець повернеться у Ла Лігу та підпише трирічний договір з Бетісом.

🤍 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿!

He came from Spain and won a cup again! #LUFC wishes Junior all the best, after confirming he will leave at the end of his contract — Leeds United (@LUFC) July 1, 2025

Фірпо грав за "огірків" з 2015 по 2019 рік, після чого перейшов до каталонців за 18 мільйонів євро.

Гравець не зміг закріпитись у стані "блаугранс", перебравшись до Лідса влітку 2021 року. За цей час Фірпо зіграв за "павичів" 119 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав 22 асисти.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.

Напередодні Лідс оформив перехід словенського захисника Яка Бійола.