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Ексфутболіст Барселони покинув Лідс

Олександр Булава — 1 липня 2025, 18:34
Ексфутболіст Барселони покинув Лідс
Хуніор Фірпо
Лідс

Колишній футболіст Барселони Хуніор Фірпо покинув англійський Лідс на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 28-річного домініканця завершився контракт, який був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили не продовжувати угоду.

Раніше була інформація, що гравець повернеться у Ла Лігу та підпише трирічний договір з Бетісом.

Фірпо грав за "огірків" з 2015 по 2019 рік, після чого перейшов до каталонців за 18 мільйонів євро.

Гравець не зміг закріпитись у стані "блаугранс", перебравшись до Лідса влітку 2021 року. За цей час Фірпо зіграв за "павичів" 119 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав 22 асисти.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.

Напередодні Лідс оформив перехід словенського захисника Яка Бійола.

Лідс Реал Бетіс Фірпо

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