Ексфутболіст Барселони покинув Лідс
Колишній футболіст Барселони Хуніор Фірпо покинув англійський Лідс на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У 28-річного домініканця завершився контракт, який був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили не продовжувати угоду.
Раніше була інформація, що гравець повернеться у Ла Лігу та підпише трирічний договір з Бетісом.
Фірпо грав за "огірків" з 2015 по 2019 рік, після чого перейшов до каталонців за 18 мільйонів євро.
Гравець не зміг закріпитись у стані "блаугранс", перебравшись до Лідса влітку 2021 року. За цей час Фірпо зіграв за "павичів" 119 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав 22 асисти.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.
Напередодні Лідс оформив перехід словенського захисника Яка Бійола.