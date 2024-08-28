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Італійський клуб зацікавився Шапаренком

Ігор Чернявський — 28 серпня, 17:25
Італійський клуб зацікавився Шапаренком
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко потрапив у сферу інтересів Фіорентини.

Про це повідомляє LaViola.it.

За інформацією джерела, "фіалки" уважно слідкують за прогресом 25-річного хавбека. Він може стати трансферною ціллю клубу в майбутньому.

В сезоні-2024/25 Шапаренко взяв участь у 8 матчах, у яких забив 2 голи та віддав стільки ж асистів. Його контракт з Динамо розрахований до кінця поточної кампанії. Ігор Суркіс раніше заявляв, що оцінює півзахисника у 300 мільйонів євро.

У двох попередніх сезонах Фіорентина фінішувала на восьмому місці в Серії А, двічі грала у фіналі Ліги конференцій, але так і не змогла виграти трофей.

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