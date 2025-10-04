Фіорентина – Рома: де дивитися гру за участі Довбика

Фіорентина прийматиме Рому в межах 6-го туру італійського чемпіонату сезону-2025/26. Поєдинок запланований на завтра, 5 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Стадіо Артеміо Франкі" у Флоренції.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Після 5 турів Серії А римляни знаходяться на вершині таблиці. У команди 4 перемоги над Вероною, Болоньєю, Пізою та Лаціо. Колектив має 12 очок та перебуває на 3 місці (гра в запасі).

Фіорентина ж в свою чергу невдало розпочала сезон 2025/26. "Фіалки" цього сезону ще жодного разу не перемагали та мають в активі 3 нічиї та 2 поразки. Команда перебуває на 17-му місці італійського чемпіонату (гра в запасі).

Раніше Рома поступилася 0:1 французькому Ліллю в другому турі Ліги Європи. Український нападник Артем Довбик вийшов на заміну у середині другого тайму і не зміг реалізувати пенальті за 7 хвилин до фінального свистка.

Фіорентина здобула впевнену перемогу 2:0 над чеською Сігмою у першому турі Ліги Конференцій.