Визначилися потенційні кандидати на заміну Палладіно у Фіорентині

Керівництво Фіорентини шукає заміну для головного тренера Раффаеле Палладіно, якого можуть звільнити в разі невдалих результатів у найближчих матчах команди.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

На цю посаду претендують Ігор Тудор та Альберто Аквілані, обидва наразі знаходяться без роботи. Останнім клубом Тудора був Лаціо, який він очолював з 18 березня по 5 червня 2024 року.

За цей проміжок часу хорват здобув 6 перемог, 3 нічию та 2 поразки в 11 матчах.

Аквілані вже тренував Фіорентину з 2020 по 2023 рік, провівши на чолі "фіалок" 116 поєдинків (59 перемог, 15 нічиїх та 42 поразки). Останнім місцем його роботи була Піза, яку він покинув улітку 2024-го.

Зазначимо, що Фіорентина зазнала трьох поразок поспіль у чемпіонаті Італії та наразі знаходиться на шостій сходинці з 42 очками в активі.