Троє поліцейських постраждали від агресії фанатів під час фіналу Кубку Колумбії
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Кілька людей та поліцейських отримали поранення під час заворушень на трибунах у фіналі Кубка Колумбії між Атлетіко Насьональ і Америка де Калі.
Про це пише SDNA.
Це був матч-відповідь. Атлетіко виграв домашній поєдинок з рахунком 3:1. У Калі на стадіоні "Паскуаль Герреро" на 85-й хвилині вболівальники Америки намагалися прорватися на поле.
"Деякі фанати клубу Америка хотіли силою вийти на поле, перш ніж їх відтіснила поліція. Троє поліцейських отримали поранення", – сказав представник поліції Карлос Ов’єдо.
Також є інформація, що отримали поранення і декілька вболівальників.
Гру згодом дограли. Зустріч закінчилася з рахунком 0:0. Атлетіко Насьональ став переможцем Кубку.