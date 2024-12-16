Троє поліцейських постраждали від агресії фанатів під час фіналу Кубку Колумбії

Кілька людей та поліцейських отримали поранення під час заворушень на трибунах у фіналі Кубка Колумбії між Атлетіко Насьональ і Америка де Калі.

Про це пише SDNA.

Це був матч-відповідь. Атлетіко виграв домашній поєдинок з рахунком 3:1. У Калі на стадіоні "Паскуаль Герреро" на 85-й хвилині вболівальники Америки намагалися прорватися на поле.

"Деякі фанати клубу Америка хотіли силою вийти на поле, перш ніж їх відтіснила поліція. Троє поліцейських отримали поранення", – сказав представник поліції Карлос Ов’єдо.

🥴 TERRIBLE la forma en que se retiraron los jugadores de Atlético Nacional de la cancha del Pascual Guerrero. pic.twitter.com/TYDV3kKUUe — LaTitular.com (@LaTitularcom) December 16, 2024

Así le dijeron adiós a un ídolo 👋👹



Imágenes que deja la suspensión del partido en el pascual Guerrero y posterior título para Nacional en la Copa BetPlay



📸 Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO pic.twitter.com/YGe2uJUr1H — Futbolred.com (@futbolred) December 16, 2024

Siguen llegando imágenes desde la ciudad de Cali de lo ocurrido en el Pascual Guerrero 😬❌pic.twitter.com/5CuvRe5k1Q — Solo Noticias 24 🗞️🎙️🎥 (@SOLONOTICIA24) December 16, 2024

Також є інформація, що отримали поранення і декілька вболівальників.

Гру згодом дограли. Зустріч закінчилася з рахунком 0:0. Атлетіко Насьональ став переможцем Кубку.