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Троє поліцейських постраждали від агресії фанатів під час фіналу Кубку Колумбії

Руслан Травкін — 16 грудня 2024, 15:35
Троє поліцейських постраждали від агресії фанатів під час фіналу Кубку Колумбії
Скріншот

Кілька людей та поліцейських отримали поранення під час заворушень на трибунах у фіналі Кубка Колумбії між Атлетіко Насьональ і Америка де Калі.

Про це пише SDNA.

Це був матч-відповідь. Атлетіко виграв домашній поєдинок з рахунком 3:1. У Калі на стадіоні "Паскуаль Герреро" на 85-й хвилині вболівальники Америки намагалися прорватися на поле.

"Деякі фанати клубу Америка хотіли силою вийти на поле, перш ніж їх відтіснила поліція. Троє поліцейських отримали поранення", – сказав представник поліції Карлос Ов’єдо.

Також є інформація, що отримали поранення і декілька вболівальників. 

Гру згодом дограли. Зустріч закінчилася з рахунком 0:0. Атлетіко Насьональ став переможцем Кубку. 

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