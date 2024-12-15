Скандал у Польщі: футболіст вирубив свого одноклубника під час тренування
Напередодні матчу зі Шльонском Вроцлав у Радомяку розгорівся справжній скандал, який залишив команду без двох ключових гравців.
На одному з останніх тренувань між Вагнером Діасом і Рафалом Вольським виникла сутичка. Як стало відомо, гравці посварилися через дрібницю, але конфлікт переріс у бійку. Вагнер напав на партнера, коли той стояв до нього спиною, і вдарив його настільки сильно, що Вольський втратив свідомість.
Тренер команди, Бруно Балтазар, миттєво відреагував, усунувши Діаса від участі у грі. Клуб готує запит до FIFA з метою розірвання контракту з гравцем через негідну поведінку.
Фанати у соціальних мережах активно роблять мему на тему цього скандалу, пропонуючи свої версії того, як саме проходила бійка.
Нагадаємо, після 18 турів місцевого чемпіонату Радомяк йде на 12 позиції, набравши 20 балів.