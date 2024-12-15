Скандал у Польщі: футболіст вирубив свого одноклубника під час тренування

Напередодні матчу зі Шльонском Вроцлав у Радомяку розгорівся справжній скандал, який залишив команду без двох ключових гравців.

На одному з останніх тренувань між Вагнером Діасом і Рафалом Вольським виникла сутичка. Як стало відомо, гравці посварилися через дрібницю, але конфлікт переріс у бійку. Вагнер напав на партнера, коли той стояв до нього спиною, і вдарив його настільки сильно, що Вольський втратив свідомість.

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Тренер команди, Бруно Балтазар, миттєво відреагував, усунувши Діаса від участі у грі. Клуб готує запит до FIFA з метою розірвання контракту з гравцем через негідну поведінку.

Фанати у соціальних мережах активно роблять мему на тему цього скандалу, пропонуючи свої версії того, як саме проходила бійка.

Vagner Dias vs Rafał Wolski pic.twitter.com/fw9warg6Go — Dickone (@Deecone1916) December 13, 2024

Нагадаємо, після 18 турів місцевого чемпіонату Радомяк йде на 12 позиції, набравши 20 балів.