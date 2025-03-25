Реал переміг Мілан, Баварія вирвала перемогу над Барселоною, Олімпіакос програв другий матч поспіль

У вівторок, 25 березня, стартував 31-й тур регулярного сезону Євроліги.

У першому матчі один з лідерів чемпіонату Фенербахче приймав Париж. Гості несподівано володіли ініціативою більшість поєдинку, проте господарі майданчика по ходу четвертої чверті зуміли відігратися. А за 2,5 секунди до фінальної сирени Найджел Хейс-Девіс закинув переможний триочковий.

Потім Монако та Жальгіріс видали дуже рівний матч, який перейшов в овертайм. Там французи взяли своє, здобувши перемогу.

Сценарій матчу Фенербахче та Парижа повторився у зустрічі, в якій Барселона приймала Баварію. Проте там все закінчилося без триочкового: мюнхенці реалізували два штрафні кидки та вирвали мінімальну перемогу.

Лідер Євроліги Олімпіакос із кадровими проблемами зазнав поразки від АСВЕЛА, Партизан розібрався із Альбою, а Реал обіграв Мілан.

Євроліга – регулярний сезон

31 тур, 25 березня

Фенербахче – Париж 101:100 (17:24, 27:27, 27:33, 30:16)

Монако – Жальгіріс 96:86 ОТ (15:23, 29:25, 14:17, 22:15, 16:6)

Барселона – Баварія 101:102 (28:30, 27:26, 22:20, 24:26)

АСВЕЛ – Олімпіакос 81:70 (14:16, 23:23, 21:13, 23:18)

Партизан – Альба 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15)

Реал – Мілан 96:89 (31:16, 23:25, 24:22, 18:26)

Турнірна таблиця Євроліги

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Раніше стало відомо, що мадридський Реал планує підписати досвідченого форварда, який наразі виступає в НБА.