Філіппов: Олександрія — це цікава та молода команда
Колишній нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов вважає Олександрію цікавою командою.
Його слова передає UA-Football.
"Це цікава молода команда. При цьому з досвідченими гравцями у складі — певний такий мікс. До того ж хороший тренерський штаб, який все розуміє: куди хоче прогресувати в командному та індивідуальному планах. Тренерський склад намагається дати нам максимально корисну інформацію. І сам клуб теж завжди ставить перед собою високі цілі. Тому, мій перехід сюди — це крок лише вперед", — сказав футболіст.
Нагадаємо, раніше Олександрія продовжила контракт із захисником Олександром Мартинюком.