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Філіппов: Олександрія — це цікава та молода команда

Андрій Яросименко — 12 липня, 08:20
Філіппов: Олександрія — це цікава та молода команда

Колишній нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов вважає Олександрію цікавою командою.

Його слова передає UA-Football.

"Це цікава молода команда. При цьому з досвідченими гравцями у складі — певний такий мікс. До того ж хороший тренерський штаб, який все розуміє: куди хоче прогресувати в командному та індивідуальному планах. Тренерський склад намагається дати нам максимально корисну інформацію. І сам клуб теж завжди ставить перед собою високі цілі. Тому, мій перехід сюди — це крок лише вперед", — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше Олександрія продовжила контракт із захисником Олександром Мартинюком.

Дніпро 1 Олександрія Філіппов

Дніпро 1

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