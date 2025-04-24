Філіппов: Виклик у збірну? Це залежить від мене

Нападник Олександрії Олександр Філіппов оцінив свої шанси отримати виклик від Сергія Реброва у збірну України.

Форвард цитує РБК Україна.

"Це залежить від мене. Бо якщо я буду продовжувати так гарно грати, то цілком можливо, що можу отримати виклик. Головне не зупинятися, вірити, і, думаю, що рано чи пізно я потраплю до національної збірної", – заявив Філіппов.

У поточному сезоні на рахунку Філіппова 10 голів і 1 асист у 23 матчах УПЛ за Олександрію. За кар’єру нападник провів 5 матчів за молодіжну збірну України U-21 і відзначився у них одним забитим голом.

Раніше Олександрія гарантувала собі місце в єврокубках на наступний сезон. Наразі команда посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, програючи 6 очок Динамо Київ.