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Філіппов: Виклик у збірну? Це залежить від мене

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 15:27
Філіппов: Виклик у збірну? Це залежить від мене
Олександр Філіппов
ФК Олександрія

Нападник Олександрії Олександр Філіппов оцінив свої шанси отримати виклик від Сергія Реброва у збірну України.

Форвард цитує РБК Україна.

"Це залежить від мене. Бо якщо я буду продовжувати так гарно грати, то цілком можливо, що можу отримати виклик. Головне не зупинятися, вірити, і, думаю, що рано чи пізно я потраплю до національної збірної", – заявив Філіппов.

У поточному сезоні на рахунку Філіппова 10 голів і 1 асист у 23 матчах УПЛ за Олександрію. За кар’єру нападник провів 5 матчів за молодіжну збірну України U-21 і відзначився у них одним забитим голом.

Раніше Олександрія гарантувала собі місце в єврокубках на наступний сезон. Наразі команда посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, програючи 6 очок Динамо Київ.

Збірна України з футболу Олександрія Філіппов

Філіппов

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