ФІФА зобов'язала бразильський клуб виплатити Шахтарю мільйон євро

ФІФА зобов'язала Корінтіанс сплатити донецькому Шахтарю штраф у розмірі одного мільйоні євро.

Про це повідомляє Meu Timao.

Річ у тому, що бразильський клуб вчасно не розрахувався з "гірниками" за оренду Майкона у 2023 та 2024 роках.

Тепер Корінтіанс має 45 діб для того, щоб розрахуватись з українським клубом – в іншому випадку, бразильці можуть отримати трансферний бан.

ФІФА також визначила сплату відсотків у розмірі 10% річних за кожним простроченим платежем на додачу до штрафу за контрактом у розмірі 75 тисяч євро і штрафу в розмірі 45 тисяч доларів, які мають бути сплачені безпосередньо організації.

Зазначимо, що Майкон продовжує грати за Корінтіанс, а його орендна угода розрахована до завершення 2025 року.

Раніше повідомлялось, що екстренер Шахтаря може очолити "мушкетерів".