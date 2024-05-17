Бразилія прийме жіночий Чемпіонат світу-2027

На 74 конгресі ФІФА відбулося голосування за місце проведення жіночого Чемпіонату світу-2027. Турнір прийматиме Бразилія.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зазначається, що серед варіантів також була спільна заявка Німеччини, Бельгії та Нідерландів. США та Мексика три тижні тому відкликали свою кандидатуру, зосередившись на турнірі 2031 року, як і Південна Африка, яка зробила відкликала заявку в листопаді минулого року.

Точні дати ЧС ще не затверджені, однак ФІФА виділила час для проведення турніру з кінця травня до липня 2027 року. На турнірі змагатимуться 32 збірні.

Для Бразилії це буде перший в історії домашній Чемпіонат світу серед жінок. Загалом це вже десятий жіночий ЧС. На останньому турнірі перемогу святкувала збірна Іспанії, після чого відбувся скандал з колишнім головою іспанської футбольної федерації Луїсом Рубіалесом та гравчинею Дженні Ермосо. Рубіалес звинувачується у сексуальному насиллі.