ФІФА усунула проблему пустих трибун на Клубному чемпіонаті світу

Організатори клубного чемпіонату світу з футболу вирішили проблему з пустими місцями на стадіонах.

Про це повідомляє Mail Sport.

За інформацією джерела, дехто з тих, хто придбав квитки на груповий турнір, виявили, що їхні місця було змінено на тлі зростаючого занепокоєння щодо слабких продажів квитків.

Уболівальників пересадили на місце, яке показують по телебаченню, щоб телекамери фіксували лише місця з уболівальниками, і стадіон виглядав не таким порожнім.

Напередодні керівництво ФІФА вирішило в черговий раз знизити ціни на квитки. Через низький попит найдешевші квитки від початку грудня 2024 року впали у ціні з 306 євро до 50 євро, преміум-квитки – з 525 до 125 євро, а VIP-квитки – з 725 до 260 євро.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу-2025 стартує в ніч з 14 на 15 червня матчем Аль-Ахлі – Інтер Маямі. Цікаво, що наразі на матч-відкриття реалізовано трохи більше 20 000 квитків, хоча "Хард Рок Арена" може вмістити 65 тисяч людей.

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