ФІФА дискваліфікувала Еміліано Мартінеса за чергову витівку з кубком та геніталіями

Дисциплінарний комітет ФІФА відсторонив вротаря збірної Аргентини Еміліано Мартінеса на два матчі за те, що після матчу з Колумбією він приклав кубок Копа Америка до свого паху.

Про це повідомила Асоціація футболу Аргентини.

Зазначимо, що 32-річний голкіпер вже не вперше робить подібне. Після фіналу ЧС-2022, в якому Аргентина по пенальті перемогла Францію, Еміліано приклав приз найкращому воротарю мундіалю до свого причинного місця.

Через дискваліфікацію Мартінес не допоможе "небесно-блакитним" у матчах кваліфікації чемпіонату світу проти Венесуели та Болівії, які заплановані відповідно на 11 та 16 жовтня.

В Асоціації футболу Аргентини зазначили, що категорично не згодні з рішенням, яке ухвалив дисциплінарний комітет ФІФА.