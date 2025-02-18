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Феєнорд вийшов у плейоф Ліги чемпіонів уперше за 50 років

Станіслав Лисак — 18 лютого 2025, 23:06
Феєнорд вийшов у плейоф Ліги чемпіонів уперше за 50 років
Getty Images

Нідерландський Феєнорд кваліфікувався до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів уперше за 50 років.

Підопічні Паскаля Боссхарта, який виконує обов'язки головного тренера, зіграли внічию з Міланом у матчі відповіді попереднього раунду плейоф та кваліфікувалися до наступного етапу змагань.

Зазначимо, що в розіграші Кубку європейських чемпіонів-1974/75 роттердамська команда подолала перше коло, обігравши північноірландський Колрейн.

У 1/4 фіналу Феєнорд поступився Барселоні за сумою двох зустрічей. Перша гра завершилася з рахунком 0:0, а в другій каталонці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0, хет-триком відзначився Карлес Решак.

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