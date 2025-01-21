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Колишня команда Пушича підсилилася гравцем з АПЛ

Олексій Погорелов — 21 січня 2025, 10:58
Колишня команда Пушича підсилилася гравцем з АПЛ
Якуб Модер
Феєнорд

Феєнорд оголосив про трансфер хавбека Брайтона та збірної Польщі Якуба Модера.

Про цей перехід роттердамці повідомили на своєму сайті.

Сторони уклали контракт, що розрахований на 3,5 роки (до літа 2028 року).

Згідно із західними ЗМІ, нідерландський клуб заплатив 3 мільйона фунтів за 25-річного поляка, чий контракт з "чайками" закінчувався наступного літа.

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Модер виступав за Брайтон протягом останніх чотирьохї років. На його рахунку два голи та чотири асисти в 71 матчах.

Феєнорд, як і Шахтар, виступає в основному етапі Ліги чемпіонів. Після шести турів команда посідає 18 місце загальної таблиці, здобувши 10 очок. У наступному турі Феєнорд прийматиме Баварію.

Ця гра відбудеться завтра, 22 січня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 січня, пройдуть дев'ять матчів 7 туру Ліги чемпіонів.

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