Трубін проти Барселони, Атлетико прийматиме Баєр: анонс матчів Ліги чемпіонів

Сьогодні, 21 січня, відбудеться повернення єврокубкового футболу – у межах 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів пройдуть дев'ять матчів.

У першому часовому слоті Аталанта прийматиме Штурм, а Астон Вілла завітає до Монако.

О 22:00 пройде більша частина поєдинків.

Найцікавішим стане протистояння Атлетико та Баєра. Також можна виділити гру, в якій Бенфіка з Анатолієм Трубіним зустрінеться з Барселоною.

Дортмундська Боруссія намагатиметься врятувати свого тренера Нурі Шахіна, який знаходиться за крок до звільнення. Для цього треба перемагати на виїзді Брюгге.

Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги

7 тур, 21 січня

19:45 Аталанта – Штурм

19:45 Монако – Астон Вілла

22:00 Атлетико – Баєр

22:00 Бенфіка – Барселона

22:00 Болонья – Боруссія Дортмунд

22:00 Брюгге – Ювентус

22:00 Ліверпуль – Лілль

22:00 Слован – Штутгарт

22:00 Црвена Звезда – ПСВ

Нагадаємо, що сьогодні також пройде матч основного етапу Ліги Європи, в якому Динамо зіграє проти Галатасараю.