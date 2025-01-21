Трубін проти Барселони, Атлетико прийматиме Баєр: анонс матчів Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів
УЄФА
Сьогодні, 21 січня, відбудеться повернення єврокубкового футболу – у межах 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів пройдуть дев'ять матчів.
У першому часовому слоті Аталанта прийматиме Штурм, а Астон Вілла завітає до Монако.
О 22:00 пройде більша частина поєдинків.
Найцікавішим стане протистояння Атлетико та Баєра. Також можна виділити гру, в якій Бенфіка з Анатолієм Трубіним зустрінеться з Барселоною.
Дортмундська Боруссія намагатиметься врятувати свого тренера Нурі Шахіна, який знаходиться за крок до звільнення. Для цього треба перемагати на виїзді Брюгге.
Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги
7 тур, 21 січня
- 19:45 Аталанта – Штурм
- 19:45 Монако – Астон Вілла
- 22:00 Атлетико – Баєр
- 22:00 Бенфіка – Барселона
- 22:00 Болонья – Боруссія Дортмунд
- 22:00 Брюгге – Ювентус
- 22:00 Ліверпуль – Лілль
- 22:00 Слован – Штутгарт
- 22:00 Црвена Звезда – ПСВ
Нагадаємо, що сьогодні також пройде матч основного етапу Ліги Європи, в якому Динамо зіграє проти Галатасараю.