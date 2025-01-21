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Трубін проти Барселони, Атлетико прийматиме Баєр: анонс матчів Ліги чемпіонів

Олексій Погорелов — 21 січня 2025, 09:01
Трубін проти Барселони, Атлетико прийматиме Баєр: анонс матчів Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів
УЄФА

Сьогодні, 21 січня, відбудеться повернення єврокубкового футболу – у межах 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів пройдуть дев'ять матчів.

У першому часовому слоті Аталанта прийматиме Штурм, а Астон Вілла завітає до Монако.

О 22:00 пройде більша частина поєдинків.

Найцікавішим стане протистояння Атлетико та Баєра. Також можна виділити гру, в якій Бенфіка з Анатолієм Трубіним зустрінеться з Барселоною.

Дортмундська Боруссія намагатиметься врятувати свого тренера Нурі Шахіна, який знаходиться за крок до звільнення. Для цього треба перемагати на виїзді Брюгге.

Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги
7 тур, 21 січня

  • 19:45 Аталанта – Штурм
  • 19:45 Монако – Астон Вілла
  • 22:00 Атлетико – Баєр
  • 22:00 Бенфіка – Барселона
  • 22:00 Болонья – Боруссія Дортмунд
  • 22:00 Брюгге – Ювентус
  • 22:00 Ліверпуль – Лілль
  • 22:00 Слован – Штутгарт
  • 22:00 Црвена Звезда – ПСВ

Нагадаємо, що сьогодні також пройде матч основного етапу Ліги Європи, в якому Динамо зіграє проти Галатасараю.

Астон Вілла Аталанта Барселона Бенфіка Болонья Боруссія Дортмунд Брюгге Ліверпуль Ліга чемпіонів Лілль Монако ПСВ Слован Црвена Звезда Штутгарт Ювентус Штурм Грац Атлетико Мадрид Баєр Леверкузен

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