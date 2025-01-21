Не прижився: ще один літній новачок Мілана може переїхати до Туреччини

Центрбек Мілана Страхінья Павлович всього через півроку з моменту свого трансферу знову може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

На італійський клуб вийшов Фенербахче, який веде переговори про трансфер 23-річного серба протягом останніх чотирьох днів. Клуб, який очолює Жозе Моурінью, готовий докласти максимум зусиль, щоб підписати футболіста.

Обговорення переходу продовжиться після матчу "россонері" проти Жирони в Лізі чемпіонів (22 січня, 22:00).

Павлович поговорив зі своїм земляком Душаном Тадичем про потенційний переїзд до Туреччини.

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Нагадаємо, що Страхінья Павлович приєднався до Мілана минулого літа. За його трансфер з РБ Зальцбурга було заплачено 18 мільйонів євро.

Спочатку він був основним у парі центрбеків команди тоді ще Паулу Фонсеки, але згодом втратив місце у складі. На його рахунку 14 матчів (923 хвилини) та один гол.

Раніше з'явилася інформація, що ще один літній новачок Мілана може опинитися в Туреччині – "дияволи" ведуть переговори з Галатасараєм про продаж Емерсона Рояла.