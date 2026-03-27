Український тренер став на захист Реброва після поразки від Швеції

Наставник команди Фенікс-Маріуполь Максим Фещук поділився думками про поразку збірної України від Швеції (1:3) у півфіналі раунду плейоф кваліфікації на ЧС-2026.

Його слова передає Трибуна.

Він заявив, що отримав негативні емоції під час гри, адже очікування були більші. Спеціаліст вірив, що підопічні Сергія Реброва пройдуть шведів і висловився про наставника "синьо-жовтих", який опинився під шквалом критики.

"Розумієте, найлегше завжди все на тренера вішати. Тренер відповідає за результат, я погоджуюсь – для того і є тренер, але, розумієте, він бачив психологічний, емоційний, фізичний стан гравців, яких викликав, яких не викликав. Можна багато говорити, філософствувати, але, як сказав Яремчук, повинні футболісти брати на себе відповідальність за якість гри. Не тільки головний тренер. Звичайно, наставник відповідає за результат, але повинні бути й лідери на полі, в роздягальні. Не обов'язково обігрувати суперника тільки фізично, тактично, а десь і емоційно, десь на грані самопожертви, мають бути сильніші бійцівські якості. Тому ми не знаємо, хто в якому стані був. Це Сергій Ребров, його тренерський штаб вибирав тактику, план на гру, як грати, як здобувати результат. Ось і все. Зараз можна тільки філософствувати та говорити по факту. Звичайно, тренер відповідає за результат, але ще раз повторюю, повинні брати і гравці на себе відповідальність", – заявив Фещук.

