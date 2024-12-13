Тренер Азербайджану – про жеребкування відбору на ЧС-2026: Нічого змінити не можна, треба готуватися

Головний тренер збірної Азербайджану Фернанду Сантуш прокоментував результати жеребкування відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Слова 70-річного фахівця наводить сайт УАФ.

Азербайджанці будут суперниками збірної України по групі D, де також опинилася Ісландія і гратиме переможець чвертьфінального матчу Ліги націй-2024/25 між Хорватією та Францією.

"Жереб уже кинуто, і нічого змінити не можна. Зараз найважливіше побільше дізнатися про суперників. Після плейоф Ліги націй стане зрозуміло, зіграємо ми з Францією чи Хорватією. Інші наші конкуренти — Україна та Ісландія. Зараз найголовніше — підготувати нашу команду до цих матчів. Добре, що в березні та червні у нас немає офіційних поєдинків. У нас буде час підготуватися до ігор у групі. У цей час ми будемо проводити товариські матчі, щоб наша команда була готова до відбірного циклу, які розпочнуться у вересні", — сказав Сантуш.

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Груповий етап кваліфікації ЧС-2026 стартуватиме вже у березні 2025 року, але тільки для тих груп, які складаються з п'яти команд.

Група "жовто-синіх" проведе свої перші матчі у вересні.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився своїми враженнями від майбутнії суперників у відборі на мундіаль 2026 року.