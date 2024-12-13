ФІФА під час жеребкування відбору на ЧС-2026 показала територію України без Криму

Під час трансляції жеребкування відбору на чемпіонат світу 2026 року, яке відбулося 13 грудня в Ньйоні (Швейцарія), ФІФА показала графіку країн Європи, які не зможуть зіграти одна з одною під час кваліфікації.

Зокрема, Україна ніяк би не потрапила в одну групу з Білоруссю. Втім, під час акценту на цьому, організація показала карту, на якій зобразила територію України без Криму, який нині анексований Росією.

Нагадаємо, збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.