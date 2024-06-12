Іменитий тренер, який вигравав Євро, очолив збірну Азербайджану

Португальський тренер Фернанду Сантуш очолив збірну Азербайджану.

Про це повідомила Асоціація футбольних федерацій Азербайджану.

Перед 69-річним фахівцем поставили мету успішно виступити у відборі до Євро-2028. Зазначимо, що азербайджанська національна команда ще ніколи не грала на фінальних стадіях чемпіонатів Європи та світу.

Попереднім місцем роботи Сантуша був Бешикташ, із якого його звільнили всього через кілька місяців після призначення. Втім, найбільше Фернанду відомий завдяки роботі на чолі збірної Португалії. У 2016 році він привів команду до перемоги на Євро.

Також Сантуш був головним тренером Порту, Бенфіки, АЕК, Панатінаїкоса, ПАОК, а також збірних Польщі та Греції.