Бока Хуніорс звільнить ексгравця Реала з посади головного тренера

Колишній хавбек Реала Фернандо Гаго залишить посаду головного тренера Бокса Хуніорс.

Про це повідомляє Tycsports.

За інформацією джерела, клуб наразі шукає заміну. Ймовірно, Гаго виведе колектив на гру проти Росаріо Сентрал у суботу, а потім буде звільнений.

Гаго має контракт до літа 2026 року. Він очолив "золотих" у жовтні минулого року. За 22 гри здобув лише 11 перемог.

Керівництво команди незадоволене результатами. Зокрема, вильотом від Альянса Ліми (Перу) з Кубку Лібертадорес.

38-річний Гаго в якості гравця грав за Боку Хуніорс, Реал, Рому, Валенсію та Велес Сарсфілд. За збірну Аргентини відіграв 61 матч, голів не забивав.

Нагадаємо, відомий нідерландський фахівець Дік Адвокат продовжив контракт зі збірною Кюрасао.