Фенербахче виділить 40 млн євро на трансфер нападника Ювентуса

Нападник Ювентуса Душан Влахович влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Sabah.

Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью, готує офіційну пропозицію щодо сербського форварда напередодні літнього трансферного вікна. "Жовто-сині" готові запропонувати за Влаховича 40 млн євро, тоді як туринці намагатимуться отримати близько 50.

Заради трансферу Фенербахче готовий продати центрфорварда Юссефа Ен-Несірі.

У нинішньому сезоні форвард Ювентуса провів 38 матчі в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося про інтерес до форварда зі сторони лондонського Арсенала.