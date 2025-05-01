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Фенербахче виділить 40 млн євро на трансфер нападника Ювентуса

Олександр Булава — 1 травня 2025, 20:19
Фенербахче виділить 40 млн євро на трансфер нападника Ювентуса
Фото - Getty Images

Нападник Ювентуса Душан Влахович влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Sabah.

Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью, готує офіційну пропозицію щодо сербського форварда напередодні літнього трансферного вікна. "Жовто-сині" готові запропонувати за Влаховича 40 млн євро, тоді як туринці намагатимуться отримати близько 50.

Заради трансферу Фенербахче готовий продати центрфорварда Юссефа Ен-Несірі.

У нинішньому сезоні форвард Ювентуса провів 38 матчі в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося про інтерес до форварда зі сторони лондонського Арсенала.

Футбольні трансфери Фенербахче Ювентус Душан Влахович

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