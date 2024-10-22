Фенербахче Моурінью зіграє товариський матч з російським Зенітом

Турецький Фенербахче зіграє товариський матч проти російського Зеніта.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Санкт-Петербурга.

Поєдинок відбудеться 15 листопада у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Зеніт та Фенербахче мають чотири очні зустрічі в історії. У 2019 році команди зустрілись на стадії плейоф Ліги Європи. Тоді матч у Туреччині завершився з рахунком 1:0, а у матчі-відповіді російський клуб здобув домашню перемогу – 3:1.

У 2023 році команди зіграли два товариські матчі – перша гра у Стамбулі завершилась нічиєю (2:2). Друга зустріч у Санкт-Петербурзі завершилаcь перемогою господарів у серії післяматчевих пенальті (0:0, 4:3 - пен).

Фенербахче, головним тренером якого є португальський фахівець Жозе Моурінью, наразі займає четверте місце у чемпіонаті Туреччини, набравши 17 очок.