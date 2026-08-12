Зірковий форвард Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку став гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на умовах повноцінного трансферу. Деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, за перехід 33‑річного бельгійця турецький колектив заплатив 6 млн євро.

Фенербахче повідомив, що нападник прибуде до Туреччини сьогодні, 12 серпня, о 22:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, Ромелу перебрався до Наполі влітку 2024-го. Відтоді провів у "блакитних" 45 ігор, у яких відзначився 15 голами та 11 асистами. Разом із неаполітанцями здобув два трофеї – чемпіон Італії (2024/25) та перемога у Суперкубку країни (2025/26).

Раніше повідомлялося, що вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в Фенербахче.