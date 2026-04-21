Фенербахче хоче позбутися зіркового голкіпера

Зірковий бразильський голкіпер Едерсон може покинути Фенербахче під час літнього трансферного вікна.

Нещодавно 32-річний бразилець потрапив під шквал критики після провального матчу проти Різеспора (нічия 2:2). Тепер керівництво Фенербахче хоче позбутися Едерсона.

Проте зробити це буде непросто через високу зарплату бразильця в 11 мільйонів євро на рік. Неназваний іменитий європейський клуб уже запропонував Едерсону контракт із зарплатою в 3 мільйони євро на рік, проте воротар цю пропозицію відхилив.

На заміну Едерсону Фенербахче розглядає 4 кандидатури: Ілан Мельє (Лідс), Домінік Грейф (Ліон), Матвєй Сафонов (ПСЖ) і Берке Озер (Лілль).

Нагадаємо, Едерсон перейшов у Фенербахче із Манчестер Сіті влітку минулого року за 11 мільйонів євро.