Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико може перехопити в Манчестер Юнайтед півзахисника Аталанти

Станіслав Лисак — 22 січня 2026, 08:47
Атлетико може перехопити в Манчестер Юнайтед півзахисника Аталанти
Аталанта

Мадридський Атлетико має намір підписати півзахисника Аталанти Едерсона.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Бразильський хавбек є однією з головних цілей "матрацників" на зимове трансферне вікно.

Едерсон вже дав згоду на перехід до Атлетико, узгодивши контракт до 2030 року. Мадридці розпочали переговори з італійським клубом, щоб придбати півзахисника, який оцінюється в 40 млн євро.

Окрім Атлетико на Едерсона також претендує Манчестер Юнайтед та турецький Галатасарай.

26-річний бразилець відіграв цього сезону 23 матчі в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист. До Аталанти хавбек приєднався з Салернітани за 22,9 млн євро.

Едерсон Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид

Тоттенгем оголосив про трансфер Галлахера
Галлахер вирішив доєднатися до Тоттенгема, замість Астон Вілли
Галлахер досяг усної домовленості з клубом АПЛ
Нападник Атлетико перебуває за крок до переходу в Рому
Реал у складному матчі переміг Атлетико Мадрид та вийшов у фінал Суперкубку Іспанії

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік