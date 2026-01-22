Атлетико може перехопити в Манчестер Юнайтед півзахисника Аталанти

Мадридський Атлетико має намір підписати півзахисника Аталанти Едерсона.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Бразильський хавбек є однією з головних цілей "матрацників" на зимове трансферне вікно.

Едерсон вже дав згоду на перехід до Атлетико, узгодивши контракт до 2030 року. Мадридці розпочали переговори з італійським клубом, щоб придбати півзахисника, який оцінюється в 40 млн євро.

Окрім Атлетико на Едерсона також претендує Манчестер Юнайтед та турецький Галатасарай.

26-річний бразилець відіграв цього сезону 23 матчі в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист. До Аталанти хавбек приєднався з Салернітани за 22,9 млн євро.