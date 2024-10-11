Український тренер пророкує зникнення клубу, який нещодавно ще грав в УПЛ

Український тренер Олег Федорчук вважає, що вже взимку закарпатський Минай може припинити існування.

Про це він розповів у коментарі програмі "Україна футбольна".

"Від початку було помітно, що в клубі коїться не те, що потрібно. Ці заяви Любеновича, що він вже не може дочекатися звільнення. Багато футболістів пішло. Якщо в клубі все добре, то гравці такими темпами не покидають команду. Сама гра дуже бліда, беземоційна, нервова", – зазначив тренер.

Федорчук не вірить у майбутнє закарпатського клубу.

"Мій прогноз, якщо клуб залишиться після зимової перерви, це буде дуже добре. Психологічно зараз тренеру, гравцям і вболівальникам важко дивитися на команду, яка наприкінці сезону виблискувала в УПЛ, а зараз не є боєздатною. Майбутнє Миная, мені здається, буде дуже невтішним", – сказав Федорчук.

Наразі команда посідає шосту сходинку в групі A Першої ліги, набравши шість очок у восьми матчах. У наступному турі закарпатці зіграють проти лідера Агробізнеса, гра відбудеться 13 жовтня.