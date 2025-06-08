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Федорчук: Склалося враження, що Ребров і досі не розуміє, яким є реальний потенціал збірної України

Микола Дендак — 8 червня 2025, 21:35
Федорчук: Склалося враження, що Ребров і досі не розуміє, яким є реальний потенціал збірної України
Сергій Ребров
УАФ (Дан Балашов)

Відомий український тренер Олег Федорчук розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва після ганебної поразки від Канади (2:4) на товариському турнірі Canadian Shield.

Його слова передає Український футбол.

"Це ж не вперше збірна України от так програє матчі… Склалося таке враження, що Ребров і досі не розуміє, яким є реальний потенціал своєї команди загалом і гравців, котрих він запрошує до збірної. Він же ж не перший день тренує головну команду нашої країни, а я й по сьогодні не бачу, щоб Ребров вже прищепив збірній якийсь стиль, манеру гри… Якийсь розгублений тренерський штаб загалом. У матчі проти Канади Україна виглядала геть безпорадною", – сказав Федорчук.

10 червня підопічні Сергія Реброва проведуть другий і завершальний матч турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії. Матч розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

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Олег Федорчук

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