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Тренер назвав найбільшу проблему Динамо

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 17:07
Тренер назвав найбільшу проблему Динамо
ФК Динамо

Український тренер Олег Федорчук вважає, що Динамо провалило літнє трансферне вікно, через що у них бракує гравців для ротації.

Цитує тренера Sport.ua.

"На жаль, останні матчі киян підтвердили провал роботи в міжсезоння на трансферному ринку. В динамівців дуже коротка лава запасних для участі в УПЛ та Лізі Європи. Тому й варіантів для підсилення гри в керманича Олександра Шовковського практично не залишилося.

Будемо сподіватися, що в баталіях на кількох "фронтах" динамівська молодь швидше мужнітиме, хоча від цього гра не ставатиме якіснішою. Динамівцям слід терміново потурбуватися про запрошення кількох нових виконавців", –сказав Федорчук.

Напередодні кияни розписали мирову з Олександрією. "Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Олег Федорчук

Олег Федорчук

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