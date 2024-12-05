Тренер назвав найбільшу проблему Динамо

Український тренер Олег Федорчук вважає, що Динамо провалило літнє трансферне вікно, через що у них бракує гравців для ротації.

Цитує тренера Sport.ua.

"На жаль, останні матчі киян підтвердили провал роботи в міжсезоння на трансферному ринку. В динамівців дуже коротка лава запасних для участі в УПЛ та Лізі Європи. Тому й варіантів для підсилення гри в керманича Олександра Шовковського практично не залишилося. Будемо сподіватися, що в баталіях на кількох "фронтах" динамівська молодь швидше мужнітиме, хоча від цього гра не ставатиме якіснішою. Динамівцям слід терміново потурбуватися про запрошення кількох нових виконавців", –сказав Федорчук.

Напередодні кияни розписали мирову з Олександрією. "Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.