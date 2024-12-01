Півзахисник Руха: Потрібно нейтралізувати сильні сторони Шахтаря
Півзахисник львівського Руху Олег Федор вважає, що гравцм його команди потрібно нейтралізувати сильні сторони Шахтаря у матчі 15 туру чемпіонату України.
Цитує гравця "Український футбол".
"Невдача Шахтаря з ПСВ? Можливо, вони на нас злість спробують зігнати від розпачу. Цей фактор може грати значну роль, але не вирішальну.
Як будемо протистояти "гірникам"? Старатись нейтралізувати їх сильні сторони – майже всіх футболістів. Доля фарту потрібна, особливий настрій, нав'язувати незручні умови на полі і таким чином можна на щось розраховувати", – сказав Федор.
Поєдинок з Шахтарем розпочнеться о 18:00.
Напередодні гри Рух набрав 18 очок, розташувавшись на 9 місці. Своєю чергою донецький клуб має в активі 29 очок та посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. В обох команд ще є гра в запасі.