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Півзахисник Руха: Потрібно нейтралізувати сильні сторони Шахтаря

Олександр Булава — 1 грудня 2024, 12:06
Півзахисник Руха: Потрібно нейтралізувати сильні сторони Шахтаря

Півзахисник львівського Руху Олег Федор вважає, що гравцм його команди потрібно нейтралізувати сильні сторони Шахтаря у матчі 15 туру чемпіонату України.

Цитує гравця "Український футбол".

"Невдача Шахтаря з ПСВ? Можливо, вони на нас злість спробують зігнати від розпачу. Цей фактор може грати значну роль, але не вирішальну.

Як будемо протистояти "гірникам"? Старатись нейтралізувати їх сильні сторони – майже всіх футболістів. Доля фарту потрібна, особливий настрій, нав'язувати незручні умови на полі і таким чином можна на щось розраховувати", – сказав Федор.

Поєдинок з Шахтарем розпочнеться о 18:00.

Напередодні гри Рух набрав 18 очок, розташувавшись на 9 місці. Своєю чергою донецький клуб має в активі 29 очок та посідає 3 сходинку в турнірній таблиці. В обох команд ще є гра в запасі.

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