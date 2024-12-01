Півзахисник Руха: Потрібно нейтралізувати сильні сторони Шахтаря

Півзахисник львівського Руху Олег Федор вважає, що гравцм його команди потрібно нейтралізувати сильні сторони Шахтаря у матчі 15 туру чемпіонату України.

Цитує гравця "Український футбол".

"Невдача Шахтаря з ПСВ? Можливо, вони на нас злість спробують зігнати від розпачу. Цей фактор може грати значну роль, але не вирішальну.

Як будемо протистояти "гірникам"? Старатись нейтралізувати їх сильні сторони – майже всіх футболістів. Доля фарту потрібна, особливий настрій, нав'язувати незручні умови на полі і таким чином можна на щось розраховувати", – сказав Федор.