Вальверде: Дивно починати сезон без Крооса

Центральний півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде сказав, що йому незвично грати без Тоні Крооса.

Його слова передає УЄФА.

"Ми дуже хочемо виграти цей трофей. Ми стали сильнішою командою, хоч із нами більше немає Тоні Крооса. Думаю, ми добре підготувалися до того, з чим ми можемо зіткнутися завтра. Трохи дивно починати новий сезон без Тоні. Деякі товариші по команді провели з ним ще більше часу, ніж я. Він завжди був поруч, щоб допомогти, щоб зробити тебе сильнішим і поліпшити нашу гру", — сказав футболіст.

Раніше Кроос написав у соцмережі допис, у якому повідомив про завершення футбольної кар'єри. Він є вихованцем Баварії, за яку виступав з 2007 до 2014 року. Після того продовжив кар'єру у складі Реала, де провів 10 років. Тоні шість разів ставав переможцем Ліги чемпіонів — у 2013 році з Баварією, а також у 2016, 2017, 2018, 2022 та 2024 роках із Реалом.

Нагадаємо, матч за 49-й Суперкубок УЄФА між Реалом та Аталантою відбудеться сьогодні 14 серпня, у Варшаві на стадіоні "Народовий". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Раніше повідомлялося, що український воротар потрапив у заявку "вершкових" на цей матч. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.