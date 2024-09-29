Федецький: Мудрик – і близько не Коноплянка у свої кращі часи
Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що Михайло Мудрик поки і близько не наблизився до рівня праймового Євгена Коноплянки.
Федецький порівняв двох вінгерів у інтерв’ю "Українському футболу".
"На жаль, Женя вирішив завершити кар’єру, вік і травми, але що поробиш. Будемо сподіватися, що будуть нові Коноплянки, але на жаль, зараз таких на радарі не бачу. Нам би в збірну Коноплянку в піковій формі, він би однозначно підсилив її на 25-30%.
Хто грав би в основі, Мудрик чи Коноплянка? Міша сидів би на лавці й вчився як треба грати. Не розумію хайпу навколо Мудрика. Так, є певні навички, але говоримо в першу чергу про цінник. Так, Шахтар красені, треба ж було продати Михайла за 100 мільйонів! Це праймовий підхід менеджменту клубу.
Кажуть, що Мудрик – наступний Коноплянка. На мою думку, поки без шансів. Щоб бути Коноплянкою, не знаю, скільки треба працювати. Так, Мудрик – професіонал, працює над собою, намагається розвиватися, але це і близько не Коноплянка у свої кращі часи", – сказав Федецький.
Сьогодні, 29 вересня, Коноплянці виповнилося 35 років. Нагадаємо, влітку колишній вінгер Дніпра, Шахтаря, Севільї та інших клубів оголосив про завершення кар’єри.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Мудрик всерйоз задумався про відхід з Челсі. У новому сезоні 23-річний вінгер отримує вкрай мало ігрового часу.