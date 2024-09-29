Федецький: Мудрик – і близько не Коноплянка у свої кращі часи

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що Михайло Мудрик поки і близько не наблизився до рівня праймового Євгена Коноплянки.

Федецький порівняв двох вінгерів у інтерв’ю "Українському футболу".

"На жаль, Женя вирішив завершити кар’єру, вік і травми, але що поробиш. Будемо сподіватися, що будуть нові Коноплянки, але на жаль, зараз таких на радарі не бачу. Нам би в збірну Коноплянку в піковій формі, він би однозначно підсилив її на 25-30%.

Хто грав би в основі, Мудрик чи Коноплянка? Міша сидів би на лавці й вчився як треба грати. Не розумію хайпу навколо Мудрика. Так, є певні навички, але говоримо в першу чергу про цінник. Так, Шахтар красені, треба ж було продати Михайла за 100 мільйонів! Це праймовий підхід менеджменту клубу.

Кажуть, що Мудрик – наступний Коноплянка. На мою думку, поки без шансів. Щоб бути Коноплянкою, не знаю, скільки треба працювати. Так, Мудрик – професіонал, працює над собою, намагається розвиватися, але це і близько не Коноплянка у свої кращі часи", – сказав Федецький.