Всі італійські команди є непередбачуваними: Федецький – про матч Динамо з Лаціо

Колишній гравець збірної України Артем Федецький вважає, що ідеальним результатом для Динамо у матчі 1 туру Ліги Європи з Лаціо буде нічия.

Цитує Федецького Sport.ua.

"Мені чомусь здається, що буде нічия. Якщо так станеться, то це буде непоганим початком для нашої команди у нинішній Лізі Європи.

Практично всі італійські команди є непередбачуваними. Тож розкусити, за якою тактикою вони діють, складно. Це ж бо не іспанський чи англійський футбол, де ми можемо хоча б трохи уявити, як буде діяти наш суперник.

У перші хвилини динамівці мабуть намацуватимуть слабкі сторони і дивитися, як саме грає Лаціо. Швидше за все, наша команда відштовхуватиметься від дій римлян і не стане відразу ж, з самого початку матчу нав’язувати свою гру.

Кияни діятимуть по ситуації, зважаючи на гру суперника. А те, що Олександр Шовковський не буде грати від глухого захисту, це сто відсотків. Динамо зі своїм добором гравців не така команда, яка буде опускатися на свою половину поля і чекати на шанс", – сказав Федецький.