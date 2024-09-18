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Барселона включила Фаті у список гравців на матч проти Монако у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 18 вересня, 18:23
Барселона включила Фаті у список гравців на матч проти Монако у Лізі чемпіонів
Ансу Фаті
FC Barcelona

Барселона оголосила список гравців, яких включили на матч 1 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Монако.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

У заявку команди вперше у цьому сезоні потрапив 21-річний вінгер Ансу Фаті. До цього гравець відновлювався від травми стопи.

Фаті в минулому сезоні грав за Брайтон на правах оренди. У 19 матчах Англійської Прем'єр-ліги забив лише 2 голи.

Зазначимо, що через травми матч пропустить Дані Ольмо, Френкі де Йонг, Рональд Араухо, Андреас Крістенсен, Фермін, Гаві та Марк Берналь.

Поєдинок з Монако відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Напередодні Барселона здобула розгромну перемогу на Жироною Віктора Циганкова.

Барселона Ліга чемпіонів Монако Ансу Фаті

Монако

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