Барселона включила Фаті у список гравців на матч проти Монако у Лізі чемпіонів

Барселона оголосила список гравців, яких включили на матч 1 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Монако.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

У заявку команди вперше у цьому сезоні потрапив 21-річний вінгер Ансу Фаті. До цього гравець відновлювався від травми стопи.

Фаті в минулому сезоні грав за Брайтон на правах оренди. У 19 матчах Англійської Прем'єр-ліги забив лише 2 голи.

Зазначимо, що через травми матч пропустить Дані Ольмо, Френкі де Йонг, Рональд Араухо, Андреас Крістенсен, Фермін, Гаві та Марк Берналь.

Поєдинок з Монако відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Напередодні Барселона здобула розгромну перемогу на Жироною Віктора Циганкова.