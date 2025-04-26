Майбутнє вже наступило: людина на величезному дроні доставила кубок Іспанії на стадіон

Футбольні шоу виходять на новий рівень! Під час фіналу Кубка Іспанії між Барселоною і Реалом глядачі стали свідками неймовірного видовища: трофей турніру доставили прямо на арену у футуристичний спосіб.

Людина, стоячи на величезному дроні, здійнялася в повітря та облетіла стадіон із Кубком у руках. Вражаюча демонстрація технічних можливостей поєднала у собі фантастику та спорт – наче кадри з фільму про майбутнє стали реальністю!

Усі вболівальники, які зібралися на арені, не стримували емоцій: захоплені вигуки, зняті телефоном відео та бурхливі оплески супроводжували цю космічну появу трофея.

The Copa del Rey trophy is being flown into the stadium 😂🏆 pic.twitter.com/EeFqWtupQp — ESPN FC (@ESPNFC) April 26, 2025

Нагадаємо, перед матчем стався гучний скандал, пов'язаний з фанатами "синьо-гранатових", які вигукували провокативні гасла на адресу Вінісіуса Жуніора.

На "Чемпіоні" також доступна онлайн-трансляція матчу Барселона – Реал.