Фанатку зненавиділи через прогноз: жінка виграла футболку Саутгемптона, вказавши на розгром команди

У незвичному та дещо курйозному епізоді після розгрому Саутгемптона від Брентфорда з рахунком 5:0 одна з фанаток отримала приз за правильний прогноз результату матчу.

"Святі" зазнали чергової болючої поразки на домашньому стадіоні "Сент-Меріс", яка залишає клуб на дні турнірної таблиці Прем’єр-ліги. Після 20 матчів команда здобула лише шість очок і залишається за десять пунктів від зони безпеки.

Попри те, що результат був приголомшливим, форвард команди Адам Армстронг, який вийшов на поле лише у другому таймі, зіткнувся з ще одним незручним моментом після фінального свистка. Згідно з традицією, гравці Саутгемптона зобов’язані відвідувати лаунж-зону для гостей після матчів, де вони проводять сесії запитань та відповідей із уболівальниками.

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Після цієї сесії Армстронг вручив футболку команди одній з присутніх гостей, яка передбачила рахунок 5:0 на користь суперника. Нею стала жінка, яка, за словами очевидців, "нічого не знає про футбол". Г’юго Шектер, засновник Player Care Group, опублікував відео на Twitter, де видно, як його мама Клер реагує на оголошення свого імені.

Клер, почувши, що саме вона отримує футболку, голосно скрикнула від радості, підняла руки вгору та почала розмахувати червоно-білим шарфом. Під овації присутніх вона вийшла до Армстронга, щоб отримати приз.

Went to the St Mary’s for first time in a while. My mum, who knows nothing about football, predicted the 0-5 loss then got booed when collecting her prize from Adam Armstrong in the Saints hospitality 😂 pic.twitter.com/aRJ5bxpX9r — Hugo Scheckter (@HugoScheckter) January 4, 2025

Цей момент викликав сміх і навіть жартівливе освистування з боку інших гостей. Дехто не міг повірити, що переможцем стала людина, яка передбачила такий сумний результат для команди.

Сам Армстронг виглядав дещо незграбно та явно не в захваті від ситуації. Однак він все ж зумів подарувати жінці футболку з чемним усміхом.