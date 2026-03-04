Заважала дивитися гру: фанати іменитого данського клубу відкрутили огорожу під час дербі
Принципове дербі між Брондбю та Мідтьюлланном запам'яталося не гольовими моментами, а гучним інцидентом на трибунах.
Через підвищені заходи безпеки гостьовий сектор був відгороджений металевою сіткою. Однак ультрас Брондбю швидко дали зрозуміти, що такий огляд їх не влаштовує. Конструкція суттєво заважала дивитися гру, і частина фанатів вирішила діяти.
Один із уболівальників дістав інструмент і почав відкручувати кріплення. За кілька хвилин частина огорожі впала, а сектор вибухнув оплесками. Після цього фанати продовжили підтримку команди вже без перешкод перед очима.
Відео інциденту миттєво розлетілося соцмережами, де користувачі відзначили креативність фанатів.
Зазначимо, сам матч вийшов значно спокійнішим за події на трибунах – команди розійшлися нульовою нічиєю 0:0.
Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст під час матчу реанімував чайку, яку випадково збили м'ячем.