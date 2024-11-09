В Ізраїлі закликали вболівальників Маккабі не їхати на виїзний матч проти Бешикташа

Рада національної безпеки Ізраїлю закликала співвітчизників не відвідувати виїзний матч Маккабі Тель-Авів проти Бешикташа, який пройде 28 листопада в межах 5 туру Ліги Європи.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Навіть попри те, що гру з міркувань безпеки перенесли в італійську Болонью, РНБ все одно рекомендує ізраїльтянам утриматися від поїздки. Також орган закликав не носити єврейські національні символи в громадських місцях.

Нагадаємо, після матчу 4 туру Ліги Європи Аякс – Маккабі в Амстердамі стався масштабний єврейський погром. Арабські мігранти відловлювали ізраїльтян, били їх, різали ножами, давили автомобілями та викидали в річку.