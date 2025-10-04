Єрмаков пропустить дербі в Ізраїлі через травму

Український воротар Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков пропустить матч проти Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомляє ізраїльське видання One.

У заявці на гру його немає через травму, отриману у попередньому турі чемпіонату Ізраїля. Під час поєдинку з Хапоелем Беєр-Шева голкіпер пошкодив плече у повітряному зіткненні та був замінений.

Медичний штаб Маккабі Хайфа намагався відновити Єрмакова протягом тижня, проте біль не дозволив воротарю повернутися на поле.

Нагадаємо, що минулий сезон 2024/2025 голкіпер провів на правах оренди в Олександрії, де грав на правах оренди та здобув срібні медалі УПЛ. Влітку 2025 року гравець покинув команду з Кіровоградщини та переїхав до Ізраїлю.

У поточному сезоні український воротар провів п’ять матчів за Маккабі Хайфа у чемпіонаті Ізраїля, у яких пропустив лише два голи та тричі залишав свої ворота "сухими".