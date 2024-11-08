Джихадисти влаштували масштабний єврейський погром після матчу Аякс – Маккабі
Арабські мігранти атакували ізраїльтян, які приїхали в Амстердам підтримати Маккабі Тель-Авів у матчі з місцевим Аяксом.
Після завершення поєдинку джихадисти почали групами полювати за євреями по всьому місту, жорстоко бити їх, різати ножами, давити автомобілями та викидати в річку. Усе це триває вже понад кілька годин. Нідерландська поліція не в силах зупинити масштабний погром, який влаштували араби.
Щоб змусити ізраїльтян вибігати на вулиці, мусульмани обстрілюють їхні вікна феєрверки. Також групі джихадистів вдалося увірватися до одного з готелів.
На цю мить відомо, що задля порятунку своїх співгромадян прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху терміново відправив два рятівних літаки.
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