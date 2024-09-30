Удар на 40 тисяч: чеський фанат виграв гроші завдяки челенджу у перерві матчу

Під час одного з матчів празької Спарта один фартовий вболівальник зумів виграти велику суму грошей завдяки влучному удару з центра поля.

Фанату дали шанс виграти близько 40 тисяч євро, але за умови, що він зможе попасти у невеличкі ворота, що поставлять організатори. Звісно ж, хлопець погодився.

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Вболівальник пробив крученим м'ячем і той, на диво всього стадіону, залетів прямо у ціль. Емоції парубка були неймовірні.

Нагадаємо, наступний свій матч Спарта зіграє проти Штутгарта вже 1 жовтня у межах основного раунду Лігі чемпіонів.

Цього сезону чеський клуб йде на другому місці у турнірній таблиці місцевого чемпіонату, набравши 22 бали за 9 турів.