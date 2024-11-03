Караоке-шоу в Кубку Англії: фанат у костюмі принцеси підкорив своїм співом трибуни

На матчі першого раунду Кубку Англії між Вікомом та Йорком (3:2) на стадіоні Адамс Парк фанати насолодилися неперевершеною розвагою під час перерви.

Відчайдушний хлопець, який став частиною шоу на своєму парубочому вечорі, подарував публіці веселий виступ, заспівавши легендарну пісню із мультфільму "Крижане серце".

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Фанат для повного занурення вдягнув сукну, як у головної героїні Ельзи, чим розірвав публіку.

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❄️ Alô, Elsa?



No jogo entre Wycombe e York City rolou um karaokê no gramado! Só ficou um pouquinho desafinado, amigo!🤣🤣🤣



🎥@GabRamseyJourno — PL Brasil (@plbrasil1) November 3, 2024

Можливо, хлопцю бракувало вокального таланту, але він компенсував це повною віддачею і енергією, поки його друзі зі сміхом знімали дійство збоку.

Хоча глядачі не надто підспівували, цей "вокаліст" викликав хвилю підтримки в соцмережах за свій неймовірний перформанс.