Новачок АПЛ підпише форварда Челсі

Форвард лондонського Челсі албанець Армандо Броя перейде в Іпсвіч Таун.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони дійшли усної згоди щодо трансферу. Нападник приєднається до новачка АПЛ на правах оренди. Також передбачений обов'язковий пункт про викуп гравця, у випадку, якщо Іпсвіч уникне вильоту.

Загалом гравець обійдеться клубу в суму понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів з виплатою заробітної плати до червня. Зазначимо, що другу половину минулого сезону Броя провів в оренді у Фулгемі, зіграв 8 матчів та віддав 1 асист.

🚨🔵 Armando Broja to Ipswich Town, here we go! Verbal agreement completed on initial loan deal.



There will be mandatory buy clause in case #ITFC avoid relegation.



Total package worth over £30m accepted by Chelsea with salary covered until June.



Medical in the next 24h. pic.twitter.com/iTOkUMRMHX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі підпише 24-річного Жоау Фелікса з Атлетико Мадрид.