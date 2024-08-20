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Новачок АПЛ підпише форварда Челсі

Микола Дендак — 20 серпня, 22:05
Новачок АПЛ підпише форварда Челсі
Армандо Броя
Getty Images

Форвард лондонського Челсі албанець Армандо Броя перейде в Іпсвіч Таун.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони дійшли усної згоди щодо трансферу. Нападник приєднається до новачка АПЛ на правах оренди. Також передбачений обов'язковий пункт про викуп гравця, у випадку, якщо Іпсвіч уникне вильоту.

Загалом гравець обійдеться клубу в суму понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів з виплатою заробітної плати до червня. Зазначимо, що другу половину минулого сезону Броя провів в оренді у Фулгемі, зіграв 8 матчів та віддав 1 асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі підпише 24-річного Жоау Фелікса з Атлетико Мадрид.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Броя Іпсвіч Таун

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