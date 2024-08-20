Новачок АПЛ підпише форварда Челсі
Армандо Броя
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Форвард лондонського Челсі албанець Армандо Броя перейде в Іпсвіч Таун.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що сторони дійшли усної згоди щодо трансферу. Нападник приєднається до новачка АПЛ на правах оренди. Також передбачений обов'язковий пункт про викуп гравця, у випадку, якщо Іпсвіч уникне вильоту.
Загалом гравець обійдеться клубу в суму понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів з виплатою заробітної плати до червня. Зазначимо, що другу половину минулого сезону Броя провів в оренді у Фулгемі, зіграв 8 матчів та віддав 1 асист.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі підпише 24-річного Жоау Фелікса з Атлетико Мадрид.