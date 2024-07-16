Заміна для Осімхена: Наполі близький до підписання іменитого форварда
Італійський Наполі близький до підписання форварда Челсі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, неаполітанці готові запропонувати за гравця 25 мільйонів євро. Окрім цього між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.
Основний нападник команди Віктор Осімхен вже тривалий час є трансферною ціллю найкращих клубів Європи. Раніше стало відомо, що його та Хвічу Кварацхелію хоче підписати ПСЖ.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Наполі зацікавлений у трансфері гравця збірної України. Нещодавно клуб підписав центрального захисника Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно.