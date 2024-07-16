Заміна для Осімхена: Наполі близький до підписання іменитого форварда

Італійський Наполі близький до підписання форварда Челсі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, неаполітанці готові запропонувати за гравця 25 мільйонів євро. Окрім цього між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.

Romelu #Lukaku is getting closer to #Napoli. They are ready to offer €25M to #Chelsea to sign the striker, who has an agreement in principle with Napoli for a contract until 2027 (€6,5M/year + bonuses). In the deal it could be included an option for 2028. #transfers https://t.co/oyb7NBDefL — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2024

Основний нападник команди Віктор Осімхен вже тривалий час є трансферною ціллю найкращих клубів Європи. Раніше стало відомо, що його та Хвічу Кварацхелію хоче підписати ПСЖ.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Наполі зацікавлений у трансфері гравця збірної України. Нещодавно клуб підписав центрального захисника Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно.