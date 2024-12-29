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Каннаваро – головний тренер загребського Динамо

Микита Павлів — 29 грудня 2024, 22:33
Каннаваро – головний тренер загребського Динамо
Фабіо Каннаваро
GNK Dinamo Zagreb

Зірковий ексгравець мадридського Реала та Ювентуса Фабіо Каннаваро став головним тренером Динамо Загреб.

Про призначення повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Зазначається, що контракт Каннаваро розрахований до 2026-го. Його брат Паоло стане асистентом.

Фабіо розпочне роботу з командою на зборах 3 січня. Його останні місцем роботи був італійський Удінезе, який він залишив у червні після шести матчів у керма клубу.

Наразі загребське Динамо посідає 3-тє місце у чемпіонаті Хорватії.

Раніше повідомлялось, що хорватська команда у межах тренувального збору зіграє з представником УПЛ.

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