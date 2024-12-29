Каннаваро – головний тренер загребського Динамо

Зірковий ексгравець мадридського Реала та Ювентуса Фабіо Каннаваро став головним тренером Динамо Загреб.

Про призначення повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Зазначається, що контракт Каннаваро розрахований до 2026-го. Його брат Паоло стане асистентом.

Фабіо розпочне роботу з командою на зборах 3 січня. Його останні місцем роботи був італійський Удінезе, який він залишив у червні після шести матчів у керма клубу.

Наразі загребське Динамо посідає 3-тє місце у чемпіонаті Хорватії.

Раніше повідомлялось, що хорватська команда у межах тренувального збору зіграє з представником УПЛ.