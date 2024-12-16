ФА внесла зміни у використання VAR у Кубку Англії

Футбольна асоціація внесла зміни у використання VAR на матчах Кубка Англії.

Про це повідомляє Talksport.

Починаючи з сезону-2024/25 відеоасистент рефері буде використовуватись у всіх матчах, починаючи з п'ятого раунду. Раніше VAR застосовували лише на стадіонах клубів АПЛ, де вона вже встановлена за правилами чемпіонату.

"Було вирішено використовувати VAR у всіх матчах починаючи з п'ятого ранда Кубка Англії. Відеоасистент рефері не буде застосований у поєдинках третього та четвертого раундів. Таке рішення повинно гарантувати єдиний підхід до суддівства для всіх клубів", – зазначається у заяві ФА.

Кубок Англії – найстаріший футбольний турнір, що було засновано у 1871 році.

Рекордсменом змагання є лондонський Арсенал, який 14 разів перемагав у турнірі.

Раніше повідомлялось, що ASAP Rocky та Ріанна можуть придбати маловідомий англійський клуб.