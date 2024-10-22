ASAP Rocky та Ріанна готові придбати маловідомий англійський клуб

Відомий музичний виконавець ASAP Rocky та його дружина Ріанна готові придбати футбольний клуб Транмер Роверс, який грає у Лізі 2 (четвертий за силою дивізіон Англії).

Про це пише Goal.com.

Вартість угоди оцінюють в 20 млн доларів. Якщо купівля відбудеться, то нові власники хочуть зняти документальний фільм про клуб, а Ріанна прибуде на домашню гру команди.

У коментарі для BBC cпіввласник Транмера Марк Паліос підтвердив, що зараз тривають пошуки інвестора.

" За останні два роки ні для кого не секрет, що ми намагаємося залучити інвестиції в клуб, хоча формально ми не продаємося", – сказав він.

Транмер за свою 140-річну історію ніколи не грав у найвищому дивізіоні Англії. Головний успіх – це фінал Кубка ліги у сезоні-1999/00, коли Роверс грали у Чемпіоншипі.