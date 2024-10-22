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ASAP Rocky та Ріанна готові придбати маловідомий англійський клуб

Руслан Травкін — 22 жовтня, 19:43
ASAP Rocky та Ріанна готові придбати маловідомий англійський клуб
Ріанна та ASAP Rocky
Instagram

Відомий музичний виконавець ASAP Rocky та його дружина Ріанна готові придбати футбольний клуб Транмер Роверс, який грає у Лізі 2 (четвертий за силою дивізіон Англії).

Про це пише Goal.com.

Вартість угоди оцінюють в 20 млн доларів. Якщо купівля відбудеться, то нові власники хочуть зняти документальний фільм про клуб, а Ріанна прибуде на домашню гру команди.

У коментарі для BBC cпіввласник Транмера Марк Паліос підтвердив, що зараз тривають пошуки інвестора.

"За останні два роки ні для кого не секрет, що ми намагаємося залучити інвестиції в клуб, хоча формально ми не продаємося", – сказав він.

Транмер за свою 140-річну історію ніколи не грав у найвищому дивізіоні Англії. Головний успіх – це фінал Кубка ліги у сезоні-1999/00, коли Роверс грали у Чемпіоншипі.

ASAP Rocky Ріанна Транмер Роверс

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